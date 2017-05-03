Kutudan çıkan 'A4 kağıdına' 2.5 yıl hapis cezası

Son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan sahtekarlıklardan biri de kapıda ödeme yöntemi kullanılarak gerçekleştiriliyor. İlan siteleri üzerinden satışa sununlan elektronik ürünleri bu yöntemle alan müşteriler, açtıkları kutuda A4 kağıdı, salatalık benzeri cisimlerle karşılaşıyor.

Dolandırıcıların Ali Cengiz oyununa yargıdan hapis cezası geldi. İstanbul Bahçelievler'de Mehmet Karagöz isimli vatandaşa oyun konsolu satıp, bunun yerine kutuda A4 kağıdı gönderenlere İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 2.5 yıl hapis ve 780 TL adli para cezası kararı çıktı. Bu karar, yaşanan benzer dolandırıcılıklar için emsal niteliği taşıyor...

BAŞINIZA GELİRSE EN YAKIN KARAKOLA YA DA SAVCILIĞA BAŞVURUN!

Mağdur Mehmet Karagöz'ün avukatı Yasin ALTUNTAŞ yaptığı açıklamada;



"Müvekkilimizin dolandırıcılar tarafından mağdur edildiği 2012 yılından bu yana, uğraş verdiğimiz hukuk mücadelesini kazanmış olmak hem müvekkilimizi hem de mesleki açıdan bizi çok mutlu etmiştir. Biz bu şikayeti yaptığımız zaman açıkçası müvekkilimizin bile pek bir umudu yoktu. Ancak İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin titizlikle yürüttüğü yargılama neticesinde her bir sanık hakkında ayrı ayrı tesis edilen mahkumiyet kararının emsal teşkil edeceğini, böylelikle masum vatandaşlarımıza yönelik telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinin azalacağını düşünüyoruz.

Günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile dolandırıcıların yöntem değiştirdiği ve teknolojiden yararlanarak masum vatandaşlarımızı hedef aldığı açıkça gözükmektedir. Ve ne yazık ki gün geçtikçe yaşanan bu mağduriyetlerin sayısı da bir hayli artmaktadır. Bu nedenle öncelikle vatandaşlarımızı böyle dolandırıcılık eylemlerinin mağduru olmamaları konusunda daha dikkatli olmalarını, böyle bir mağduriyet yaşamaları halinde ise hemen en yakın karakola yahut cumhuriyet savcılığına giderek şikayetçi olmalarını ve haklarını aramalarını tavsiye ediyoruz." dedi...