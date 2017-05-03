(MPI) - - 3 Mayıs 2017

AA

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Giriş Tarihi: 3.5.2017 22:13 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 22:14
Milli Piyango (MPI) - Şans Topu çekiliş sonucu - 3 Mayıs 2017

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 829'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 11, 13, 15, 18, 19 ve artı 8 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi 709 bin 350 lira kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 829'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 11, 13, 15, 18, 19 ve artı 8 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi 709 bin 350 lira kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 709 bin 350 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 21 kişi 3 bin 377 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 218 kişi 325 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 988 kişi 31 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 582 kişi 18 lira 5'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 727 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 915 kişi 5 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 196 bin 751 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Niğde'nin Merkez ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 364 bin 499 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 942 bin 420 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 525 bin 444 lira 33 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango (MPI) - Şans Topu çekiliş sonucu - 3 Mayıs 2017
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