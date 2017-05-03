Şehit olan arkadaşı hayatını değiştirdi

atv'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster"de yarışan ve 30 bin lira kazanan eski Özel Harekâtçı Nail Erdoğan, seyirciyi etkileyen hayat hikâyesini SABAH'a anlattı. En yakın asker arkadaşı İlhami Çelik'in Erzurum'da 1999'da şehit olmasının ardından orduya katılma kararı aldığını belirten Erdoğan, özetle şöyle dedi:1998'de vatani görevimi yapmak için Özel Harekât olarak askere gittim. Terhisime 90 gün kala en yakın asker arkadaşım İlhami Çelik teröristlerin saldırısında şehit oldu. Ben de terhis olunca Mersin'de petrol istasyonunda çalışmaya başladım. Şehit olan arkadaşım İlhami Çelik sürekli rüyalarıma girip "Ne zaman geleceksin?" diyordu. Ben durumu anneme anlattım. Annem de bana "Oğlum şehit de olsan ben bağrıma taş basarım. Şehit anası olurum. Ama sen gideceksin" dedi. Uzman çavuş olmaya karar verdim. İlk görev yerim de Çelik'i şehit verdiğimiz birlik oldu. Zaten daha sonra İlhami Çelik'in soyismi Erzurum Özel Harekât'a verildi ve Çelikler Özel Harekât'ı oldu.2005'te Ezincan'daki görevim sırasında beni yıldırım çarptı. GATA'ya sevk edildim. Bir yıl boyunca ceset gibi yattım. Sırtımda arkadaşımı 5 kilometre taşıyabilen bir insandım ama elimdeki poşeti tutamaz haldeydim. Beni emekli yapacaklardı. Gazi arkadaşlarımı görünce kendime geldim. GATA'daki heyet komutanına beni emekli etmemeleri için yalvardım. Daha sonra Tokat'a tayin oldum.Vatan sevgisi nedir bilmeyenlere orada yatan gazilerimizi, koçyiğitlerimizi göstermek lazım. Bilgisayar başında klavye delikanlılığıyla vatana dil uzatanlara da söylüyorum bunu. Vatandır bu. Bu iş vatan aşkıyla gönülden sevmekle olur.Yıldırım çarptıktan sonra ilginç şekilde eskisinden sağlam oldum. İlk olarak gözlerim görmüyordu ve hiç gücüm yoktu. Saçlarım siyahlaştı. Bizim sülalede herkes gözlük takar. Benim gözüm de bozuktu, düzeldi.2011'den sonra Siirt'e tayin oldum. 2015'te de kendi isteğimle emekli oldum. Çünkü aileme bu zamana kadar hiç zaman ayıramamıştım. Eşimle 15 yıllık evliliğimde 3 yıl belki beraber olmuşuzdur. Çocuklarımın büyüdüğünü göremedim. Şu anda da özel bir firmada çalışıyorum.