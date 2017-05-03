Sınırdan kaçak girip Türkiye'ye iftira attılar

İngiltere'de yaşayan İspanyol Maria Jimena Rico ile Mısırlı sevgilisi Shaza İsmail İbrahim, ölüm döşeğinde yatan Shaza'nın annesini görmek için Londra'dan ayrıldı. Ancak Dubai'ye ulaştıklarında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Shaza'nın babası "Annen ağır hasta" diyerek kızını kandırmıştı. Annenin sağlık durumu iyiydi.

Habertürk'ün haberine göre; Dubai'den Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uçan İkiliyi takip eden baba, lezbiyen ilişki yaşayan kızına yeni bir tuzak kurdu. Baba Gökhan, Gürcistan'dan Londra'ya uçmayı bekleyen kızların pasaportlarını çaldı ve yırttı. Bunun üzerine çift, Türkiye'ye Kaçak giriş yaptı. Gönderildikleri İspanya'da basın toplantısı düzenleyen çift, Gürcistan'dan Türkiye'ye yürüyerek geçtikten sonra Samsun'da pasaportları olmadığı için gözaltına alındıklarını söylediler. Daha sonra serbest bırakılan ikili, bu kez İstanbul'da gözaltına alındı. Türkiye'de 3 gün gözaltında tutulduklarını iddia eden kızlar, "Bunda lezbiyen olmamızın etkisi olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandılar.