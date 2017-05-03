Türkiye, hırsıza geçit vermedi

Konya'daki Yusuf Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi'nden 17 yıl önce çalınan "Şerh el- Kanun fit-Tıb" isimli eserin İngiltere'de satışa sunulacağını öğrenen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, bu eserin Türkiye Cumhuriyeti devletine ait olduğunu ispatlayarak satışını durdurdu. Arapça nesih hat ile 1224'te Selçuklu döneminin İslam alimlerinden, Fahreddin er- Razi'nin yazdığı 197 sayfalık eser İngiltere'deki Sotheby's Müzayede Evi'nde 26 Nisan'da gerçekleştirilen "İslam Dünyası Sanatı" başlıklı müzayedede satılacak eserler arasından çıkartıldı. Çalıntı eserin satışa sunulacağını fark edenlerden biri, Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nde doktora yapan Hüseyin Şen oldu. Eserle ilgili bilgileri araştırarak karşılaştıran ve satılacak şerhin Türkiye'ye ait olduğunu tespit eden Şen, durumu yetkililere aktardı. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Hülya Küçük'ün de yardımlarıyla durumun bildirildiği bakanlık satışın durdurulması için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla bakanlık yetkilileri, İnterpol'e başvurdu. Ayrıca ilgili müzayede firmasının Türkiye sorumlusu Oya Delahaye ile görüşülerek, söz konusu eserin müzayededen çekilmesi konusunda çağrıda bulunuldu. Bu çağrı sonrası eserin satışı durduruldu. Kayseri'de de Almanya'ya gitme hazırlığı yapan M.A.E. valizindeki antik heykelcikle havalimanında yakalandı. AA-İHA