Yeni doğan ‘anne’ diye bağırdı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017
Yeni doğan köpek ‘anne’ diye bağırdı
'de, Karamel isimli köpeğin sahibi 15 yaşındaki Burcu Özcan, doğum sonrası "anne" diye bağıran yavru köpeğin görüntüsünü cep telefonu ile kaydetti. 4 yavru doğuran ve yavrulardan bir tanesini kaybeden Terrier cinsi , doğum sancısı çekerken, ilk doğan yavrunun "anne" demesiyle herkesi şaşırttı. Köpeğin sahiplerinden Zehra Özcan, "İlk doğan yavru süt emmek için annesine doğru sürünmeye başladı, fakat annesi kenara çekildi. Sanırım yavru çok aç olmalı ki, 'anne' diye bağırmaya başladı. Bunu duyduktan sonra şoke oldum" dedi.
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Yeni doğan köpek ‘anne’ diye bağırdı
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