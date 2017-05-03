Yıkılan duvarın altında kalan şahıs öldü

Olay, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Vatan Sanayi Sitesinde bir marangozhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marangozhaneye tırla gelen suntalar forklift ile içeriye taşınmaya başladı. İçeriye yükünü indiren Ali U.'nun (37) kullandığı forklift, marangozhaneden çıkmak isterken duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, duvarın dışında duran ve iş yerine suntaları getiren tır sürücüsünün arkadaşı olduğu öğrenilen Yaşar Bakır (46) duvarın altında kaldı. İş yerinde çalışanlar ve çevreden gelenler Bakır'ı kurtarmak için hemen müdahale ederken, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine durum bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri duvarın altında kalan Yaşar Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Bakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Forklift operatörü Ali U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Yaşar Bakır'ın hayatını kaybettiği olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde duvarın yıkılmasıyla bir kişinin altında kaldığı, iki kişinin de kaçarak kurtulduğu görülüyor.