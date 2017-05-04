Cüzdanın kabarığı bele vurur ağrısı

Bel
ağrısından yakınan erkekler dikkat! Bunun sebebi arka cebinizde taşıdığınız kabarık cüzdan olabilir. Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rıza Azeri
, toplumun yüzde 80'inin hayatında en az bir kere bel ağrısı çektiğini belirterek, özellikle erkekleri uyardı. "Arka cepte taşınan kabarık cüzdan, dayanılmaz ağrılara neden olur"
diyen Dr. Azeri 'cüzdan sendromu'
nu ve alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı...
KASLAR ZORLANIYOR
Cüzdan sendromu özellikle cüzdanlarında kredi kartı, ehliyet, kimlik, para veya gereksiz kartları
taşıma alışkanlıkları olan erkeklerde sık görüldüğü için bu isim verilmiştir. Şişkin cüzdan üzerine oturulduğunda leğen kemiğinde (pelvis) dengesizlik olur, bunun sonucunda bel ve omurga çevresindeki kaslarda zorlanma ve spazm gelişerek bel ve omurga ağrıları oluşturur.
Bu yüzden uzun süreli arka cepte cüzdan kullananlarda kronik kalça ve bel ağrısı gelişir.
ERGENLİKTE SKOLYOZ SEBEBİ
Ayrıca cüzdanın siyatik sinirine bası yapması sonucu bel fıtığı belirtisi gibi bacakta geçici veya kalıcı uyuşma ve karıncalanma yapabilir. Cüzdan taşıyan erkekler oturduklarında cüzdan tarafındaki kabarıklık nedeniyle kalçaları yere paralel olmaz.
Kalça ve bel kaslarında sürekli dengesizlik ve gerginlik oluşur, zamanla kronik kalça, bel ve bazen sırt ağrıları
oluşabilir. Ayrıca kalçada 'Piriformis'
denilen ve siyatik sinirin üzerinde bulunan kas, bası sonucu bölgesel kan akımı yavaşlamasına bağlı spazma girer ve bacakta uyuşma gelişmesine yol açar. Özellikle ergenlerde omurgada şekil bozukluğu ve skolyoz oluşmasına neden olabilir.
Bu yüzden son zamanlarda erkek pantolonlarındaki arka cepler kalça kısmına değil daha aşağı uyluk kısmına dikiliyor.
BELİRTİLERE DİKKAT!
AĞRI:
En sık görülen belirti ağrıdır ve çoğunlukla kalça üzerinde görülür. Ağrılar cüzdan üzerine veya sert zemine oturmakla artar. Genelde hafif şiddette başlayıp zamanla artabilir veya aniden başlayabilir. Ağrı kalçada veya siyatik siniri boyunca oluşabilir. Bacağı kaldırma ve öne eğilme esnasında ağrı artabilir.
YÜRÜMEDE ZORLUK:
Kişi yürüme veya bacak bacak üzerine atmada zorlanır. Bu oturuşta ağrıları artar. Kalçayı rahatlatmak için ayağını dışa açarak yürür.
UYUŞMA-KARI NCALANMA:
Bacakta siyatik sinir boyunca oluşabilir.
SEBEPLERİ NELERDİR?
Arka cepte cüzdan taşıma
UZUN süreli sert zeminde oturma
İLGİLİ bölgede travma
KALÇA kaslarının aşırı zorlanması (uzun süreli bisiklet kullanımı gibi)
DURUŞ veya yürüyüş bozukluğu
ÇÖMELİP kalkma gibi aktivitelerinin sıklığı
AĞIR aktivite ve spor öncesi kaslar esnetmeme
KALÇA ve pelvise yönelik ortopedik cerrahi girişimler
TANI NASIL KONULUR?
ELLE muayene esnasında kalçada piriformis kası üzerinde hassasiyet.
BELİRLİ kalça manevralarıyla hastanın ağrısının artması.
NÖROGRAFİK MR.
EMG, pudendal sinir lezyonu veya siyatik sinir hasarının tespiti.
GÖRÜNTÜLEME yöntemlerinde (röntgen, MR, BT) başka hastalıkların olmaması (sakroiliak ya da kalça eklem patolojisi, belde fıtık veya dar kanal v.s.)
LABORATUAR: Romatizma testlerin negatif oluşu.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
ERKEN ya da akut dönemde kas gevşetici ilaçlar ağrı ve spazmı azaltmaya yardımcı olur. İlk 1-2 gün içinde 2-3 saatte bir 20 dakika soğuk uygulama yapılabilir. Ağrı azaldıktan sonra kalça, uyluk ve bacak kaslarındaki gerginliği azaltmaya yönelik germe ve belirli kasları güçlendirecek egzersizler yapılabilir. Bu egzersizler fizyoterapist tarafından hastaya öğretilir. Gerekirse fizik tedavi cihazlarıyla uygulama yapılır. İnatçı olgularda kas içi enjeksiyonlar uygulanabilir
KADINLARDA DA GÖRÜLÜYOR
CÜZDAN sendromunu kadınlar da yaşıyor. Bir yana eğilerek oturmak ve piriformis denilen kalça eklemi içindeki kasın spazmı sonucu benzer şikayetler olur. Özellikle hamileliğin son aylarında vücuttaki ağırlık merkezinin öne kayması sonucu piriformis kasının yürüme ya da oturma esnasında zorlanmasına bağlı olarak benzer şikayetler oluşur.