Cüzdanın kabarığı bele vurur ağrısı

ağrısından yakınan erkekler dikkat! Bunun sebebi arka cebinizde taşıdığınız kabarık cüzdan olabilir., toplumun yüzde 80'inin hayatında en az bir kere bel ağrısı çektiğini belirterek, özellikle erkekleri uyardı.diyen Dr. Azerinu ve alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı...Cüzdan sendromu özellikle cüzdanlarındataşıma alışkanlıkları olan erkeklerde sık görüldüğü için bu isim verilmiştir. Şişkin cüzdan üzerine oturulduğundaBu yüzden uzun süreli arka cepte cüzdan kullananlarda kronik kalça ve bel ağrısı gelişir.Ayrıca cüzdanın siyatik sinirine bası yapması sonucu bel fıtığı belirtisi gibi bacakta geçici veya kalıcı uyuşma ve karıncalanma yapabilir. Cüzdan taşıyan erkekler oturduklarında cüzdan tarafındakiKalça ve bel kaslarında sürekli dengesizlik ve gerginlik oluşur, zamanlaoluşabilir. Ayrıca kalçadadenilen ve siyatik sinirin üzerinde bulunan kas, bası sonucu bölgesel kan akımı yavaşlamasına bağlı spazma girer ve bacakta uyuşma gelişmesine yol açar. ÖzellikleBu yüzden son zamanlarda erkek pantolonlarındaki arka cepler kalça kısmına değil daha aşağı uyluk kısmına dikiliyor.En sık görülen belirti ağrıdır ve çoğunlukla kalça üzerinde görülür. Ağrılar cüzdan üzerine veya sert zemine oturmakla artar. Genelde hafif şiddette başlayıp zamanla artabilir veya aniden başlayabilir. Ağrı kalçada veya siyatik siniri boyunca oluşabilir. Bacağı kaldırma ve öne eğilme esnasında ağrı artabilir.Kişi yürüme veya bacak bacak üzerine atmada zorlanır. Bu oturuşta ağrıları artar. Kalçayı rahatlatmak için ayağını dışa açarak yürür.Bacakta siyatik sinir boyunca oluşabilir.Arka cepte cüzdan taşımaUZUN süreli sert zeminde oturmaİLGİLİ bölgede travmaKALÇA kaslarının aşırı zorlanması (uzun süreli bisiklet kullanımı gibi)DURUŞ veya yürüyüş bozukluğuÇÖMELİP kalkma gibi aktivitelerinin sıklığıAĞIR aktivite ve spor öncesi kaslar esnetmemeKALÇA ve pelvise yönelik ortopedik cerrahi girişimlerELLE muayene esnasında kalçada piriformis kası üzerinde hassasiyet.BELİRLİ kalça manevralarıyla hastanın ağrısının artması.NÖROGRAFİK MR.EMG, pudendal sinir lezyonu veya siyatik sinir hasarının tespiti.GÖRÜNTÜLEME yöntemlerinde (röntgen, MR, BT) başka hastalıkların olmaması (sakroiliak ya da kalça eklem patolojisi, belde fıtık veya dar kanal v.s.)LABORATUAR: Romatizma testlerin negatif oluşu.ERKEN ya da akut dönemde kas gevşetici ilaçlar ağrı ve spazmı azaltmaya yardımcı olur. İlk 1-2 gün içinde 2-3 saatte bir 20 dakika soğuk uygulama yapılabilir. Ağrı azaldıktan sonra kalça, uyluk ve bacak kaslarındaki gerginliği azaltmaya yönelik germe ve belirli kasları güçlendirecek egzersizler yapılabilir. Bu egzersizler fizyoterapist tarafından hastaya öğretilir. Gerekirse fizik tedavi cihazlarıyla uygulama yapılır. İnatçı olgularda kas içi enjeksiyonlar uygulanabilirCÜZDAN sendromunu kadınlar da yaşıyor. Bir yana eğilerek oturmak ve piriformis denilen kalça eklemi içindeki kasın spazmı sonucu benzer şikayetler olur. Özellikle hamileliğin son aylarında vücuttaki ağırlık merkezinin öne kayması sonucu piriformis kasının yürüme ya da oturma esnasında zorlanmasına bağlı olarak benzer şikayetler oluşur.