Güne korkunç bir haberi ile uyandık!

Giriş Tarihi: 4.5.2017 09:15 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 09:21
Güne korkunç bir kaza haberi ile uyandık!

'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik sında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliçköy Mahallesi'nde, Bilgin Sertel (43) yönetimindeki 59 AJ 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

yı askeri birlikte nöbet tutan askerler fark ederek, sağlık ekipleri ve polise haber verdi.

Kazada, araçta bulun Derya Sertel (36) ve oğlu Barış Sertel'in (6) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan yaralı sürücü Bilgin Sertel ve oğlu Koray Taha Sertel (4) ise bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

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Güne korkunç bir kaza haberi ile uyandık!
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