yolcu, halk otobüsü şoförünü bıçakladı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 09:53
Kadın yolcu, halk otobüsü şoförünü bıçakladı

’ın İlçesi’nde halk otobüsü şoförü Ferhan Yakın, durakta araca binen yolcu Mansura A. tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ferhan Yakın yönetimindeki 59 ZC 475 plakalı halk otobüsü Kumyol Caddesi üzerindeki durağa yanaştı. Burada araca binen Mansura A., otobüs hareket edeceği sırada çantasından çıkardığı bıçakla sürücü Ferhan Yakın'ı henüz belirlenemeyen nedenle karnından bıçakladı.

KADIN SALDIRGANA DİĞER YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Otobüsteki yolcular, Mansura A.'ya müdahale edip elindeki bıçağı aldıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ferhan Yakın, çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yakın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Mansura A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kadın yolcu, halk otobüsü şoförünü bıçakladı
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