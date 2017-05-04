Milli Piyango (MPI) - Şans Topu çekiliş sonucu - 3 Mayıs 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun 829'uncu hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 11, 13, 15, 18, 19 ve artı 8 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi 709 bin 350 lira kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 709 bin 350 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 21 kişi 3 bin 377 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 218 kişi 325 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 988 kişi 31 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 582 kişi 18 lira 5'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 727 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 915 kişi 5 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 196 bin 751 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Niğde'nin Merkez ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 364 bin 499 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 942 bin 420 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 525 bin 444 lira 33 kuruş aktarıldı.