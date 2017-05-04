(MPİ) - - 4 Mayıs 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 22:00 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 22:01
Milli Piyango (MPİ) - Süper Loto çekiliş sonucu - 4 Mayıs 2017

İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından düzenlenen oyununun 498'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 8, 15, 16, 25, 44 ve 51 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayan çekilişte, 5 milyon 62 bin 771 lira ikramiye haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından düzenlenen oyununun 498'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 8, 15, 16, 25, 44 ve 51 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayan çekilişte, 5 milyon 62 bin 771 lira ikramiye haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı, 5 milyon 62 bin 771 lira 58 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 498'inci hafta çekilişinde 5 bilen 62 kişi 9 bin 254 lira 95'er kuruş, 4 bilen 3 bin 653 kişi 169 lira, 3 bilen 75 bin 646 kişi 14 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 2 milyon 253 bin 990 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 629 bin 616 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 910 bin 704 lira 31 kuruş kamuya aktarılacak.

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Milli Piyango (MPİ) - Süper Loto çekiliş sonucu - 4 Mayıs 2017
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