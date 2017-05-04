Okulu asan sınıfta kalır

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul asmada ilk ve ortaokulu geride bırakan liselileri, devamsızlıklar konusunda uyardı. 45 günden 30 güne düşen devamsızlık süresini aşan liseliler, velilerine bildirilecek.



BAŞA RISIZ SAYILACAK

Bakanlık, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin sona ereceği 9 Haziran'a kısa süre kala liseleri, öğrenci devamsızlıkları konusunda uyardı. Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk'ün imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, öğrencinin puanı ne olursa olsun devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı vurgulandı. Yazıda, il ve ilçe müdürlükleri ile okul ve kurum yönetimlerinin devamsızlık süreleriyle ilgili, öğrenci ve velilere gerekli tüm bilgilerin verilmesi istendi.



DEVAMSIZLIK RAKAMLARI

MEB'in verilerine göre ilkokulda 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı 2016'da yüzde 5.04, ortaokullarda oran yüzde 10.94. Aynı yıl liselerdeki devamsızlık oranları ise genel liselerde yüzde 28.74, Mesleki ve Teknik liselerde yüzde 42.93, Anadolu İmam Hatip Liselerinde ise yüzde 35.87 düzeyinde.