Telif haklarında devrim gibi adım

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 8 yıldır üzerinde çalışılan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik için harekete geçti. Hazırlanan kanun tasarısı sektörün ve kamuoyunun görüşlerine açılırken, tasarı ile Yeşilçam emektarlarına telif geliri oluşturulması da sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştiren toplantıda tanıtılan kanun taslağı kapsamında Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi'nin kurulmasının yanı sıra internette telif haklarıyla etkin mücadele hedefleniyor.



YEŞİLÇAM EMEKTARLARINA VEFA

Taslak çalışma ile Türk sinemasını var eden Yeşilçam sanatçılarının yıllardır dile getirdiği, sinema eseri üzerindeki hakların sınırsız ve süresiz biçimde devredilmesi yönündeki yerleşmiş uygulama sebebiyle emeklerinin karşılığı olan telif gelirini alamadıkları yönündeki şikâyetleri de dikkate alındı. Bu kapsamda piyasa koşulları da gözetilerek sinema eseri sahipleri ile oyuncularının haklarının güçlendirilmesi adına düzenlemeler öngörüldü.



İNTERNETE KORSAN GÖZETİMİ

İnternet ortamında yaşanan telif hakkı ihlalleriyle mücadelede etkinliğin artırılması için de önemli çalışmalar yapılacak. Söz konusu taslak ile dijital alanda gerçekleşen hak ihlalleriyle daha hızlı mücadeleye yönelik yeni mekanizmalar ve internet kullanıcılarının farkındalığının artırılmasına yönelik tedbirler öngörüldü.



KORSAN KULLANIMA YAPTIRIM

Bakan Avcı, internette izinsiz paylaşımlara ilişkin öngörülen düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. İnternette usulsüz kullanımla ilgili maddeler bulunduğunu söyleyen Bakan Avcı, "Mesela bir sanat eserini korsan, yasa dışı bir şekilde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlatmaktan internete erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörülüyor" dedi.



GAZETECİLERE MÜJDE

Bakan Avcı, gazetecilerin haberlerinin internette izinsiz, imzasız paylaşımına ilişkin taslakta bir düzenleme bulunup bulunmadığına yönelik soruya karşılık, "Sizlerin haberleri, yayınları da telif hukukuna tabi olduğu için yasal yollara başvurabileceksiniz" diye konuştu.