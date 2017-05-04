Torbacılara 'zombi' şikayetiyle suçüstü

İstanbul Polisi, uyuşturucu kullanan ve sokaklarda dolaşan gençlerle ilgili 155 Polis İmdat Hattı'na peş peşe ulaşan benzer seri ihbar şikayetleri ve SABAH'ın "Ölüm Tribi" başlıklı haberi üzerine harekete geçti. "Açık alanlarda uyuşturucu kullanıyorlar. Uyuşturucu kullanan gençler zombi gibi çevremizde dolaşıyorlar ve insanlara korku yaşatıyorlar. Bu gençleri zehirleyenler yakalansın" yazılı ihbarlarda bahsi geçen ilçeler ve mahallelerde fiziki takip başlatıldı.

ÖLÜM TRİBİ

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'taki üç mahalle başta olmak üzere farklı ilçelerde çok sayıda sokak satıcısını gözaltına aldı. İstanbul Emniyeti'ne götürülen şüphelilerin üzerinden satışa hazır halde tek içimlik paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

20 KİŞİLİK ÇETE TESPİT EDİLDİ

İddialara göre Esenyurt'ta 20 kişilik organize bir uyuşturucu şebekesi tespit edildi. İki şebeke üyesi de seri sokak operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, şebekenin diğer üyelerine yönelik tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların hızla süreceği ve uyuşturucu maddelerin gençlere ulaşmadan ele geçirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.















