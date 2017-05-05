Başakşehir Belediyesi'nden boğaz turu hizmeti

Başakşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde, sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde ilçe sakinlerini İstanbul Boğazı'nın serin sularında tekne turuna götürüyor. Katılımın ücretsiz olduğu tekne turunda ilçe sakinleri İstanbul'un eşsiz güzelliklerini denizden görme imkânı yakalıyor. Başakşehirlilerin komşu ve aileleri ile katıldığı turda, Boğaziçi'nin güzelliklerine belediyenin ikramı olan tavşan kanı çaylar ve gevrek simitler eşlik ediyor.

Boğaz turunda, Başakşehirlilere ulaşım hizmeti de ücretsiz olarak sağlanıyor. Belirlenen noktalardan otobüslerle alınan vatandaşlar Eminönü'ndeki teknelerle boğaza açılıyor. Katılımın yüksek olduğu turlarda vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarasında belediyenin ikramı olan simit ve çayları ile kahvaltılarını yapıyor.

İki saat süren Boğaz turunda profesyonel rehberler Avrupa ve Anadolu yakasının tarihi ve turistik mekânlarını katılımcılara hikâyeleri ile birlikte anlatıyor. Katılımcılar balık ekmek ve içecekten oluşan öğle yemeğini İstanbul Boğazı'nın eşsiz güzelliklerine karşı yiyor. Çoğu ilk defa İstanbul boğazının denizden gören Başakşehirliler bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Dönüşte ise yine otobüslerle katılımcılar mahallelerine bırakılıyor.

Ramazan ayına kadar Cuma günü hariç hafta içi her gün düzenlenen turlar Ramazan ayından sonra da belirlenen periyotlarla devam edecek.