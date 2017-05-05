"Eroin toptancısı" yakalandı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul Kağıthane'de yer alan adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını saptadı. Söz konusu adrese giriş ve çıkış yapan şüphelilere yönelik fiziki takip başlatan İstanbul Narkotik Polisleri iddialara göre 'Toptancı' olarak adlandırılan adreste yüklü miktarda Eroin maddesi olduğunu ve adresten parça parça satışa hazır halde çıkarılan Eroin maddelerinin iki farklı noktada satışlarının yapıldığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'DA TORBACI OPERASYONU: 20 GÖZALTI



12 BİN İÇİMLİK EROİN BULUNDU



Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kağıthane'deki adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 20 bin euro olan 12 bin içimlik eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon yapılan adreste uyuşturucu madde tartımında kullanılan bir adet hassas terazi, bir adet tabanca, dolu fişekler ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para da bulundu. Kağıthane başta olmak üzere özellikle İstanbul'un farklı ilçelerindeki okulların çevresinde dolaşan ve gençleri hedef aldıkları belirtilen uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Söz konusu adrese ve şüphelilere yönelik incelemelerin sürdüğü ifade edildi.







