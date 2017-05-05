İstanbul'da torbacı operasyonu: 20 gözaltı

Uzun süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından harekete geçen Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyonun düğmesine bastı. Özel Harekat timleri eşliğinde Kavacık, Beykoz, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yaşadığı adreslere baskın düzenlendi. Açılmayan bazı kapılar koçbaşı denilen balyozların yardımıyla kırılarak açıldı.



Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda baskın yediklerini anlayan zehir tacirleri, evlerindeki uyuşturucu maddeleri polise yakalatmamak için pencerelerden dışarı atmaya çalıştı. Çok sayıda adreste gerçekleştirilen operasyonda 'torbacı' olarak nitelendirilen 20'den fazla uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arama çalışmaları sonucunda ise önemli miktarda "bonzai" adlı uyuşturucu ile extacy hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı sanılan para ele geçirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kelepçelenerek gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.