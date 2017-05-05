Kağıthane'de kuyumcu soygunu

Alınan bilgiye göre, yüzlerinde maske, ellerinde de silah bulunan 4 kişi, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına girdi.

Kepenkleri levye yardımıyla kırarak içeri girdiği öne sürülen şüpheliler, yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyasını çalarak bir araçla kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Görgü tanıklarından Ahmet A, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlılardan 3'ünün maskeli olduğunu, ayrıca ellerinde silah bulunduğunu bildirdi.

Çevredeki bir balkondan bağıran kadının soygun olduğunu söylediğini dile getiren Ahmet A, "Aracın plakasını alacaktım. Birisi 'Devam et, senlik bir olay yok' dedi. Ellerinde beyaz bir poşetle kuyumcudan çıktılar. Siyah bir cipe binip gittiler." diye konuştu.

Polis kaçan kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.