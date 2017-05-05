Kağıthane'de kuyumcu soygunu

Olay, Yahya Kemal Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; lüks bir otomobille gelen yüzleri maskeli silahlı 4 kişi, levye yardımıyla dükkanın kepengini kaldırarak içeri girdi. Değerli altınların bulunduğu kasaya yönelen hırsızlar tüm çabalarına rağmen kasayı açmakta başarısız oldu. Bu sırada dükkanın soyulduğunu fark eden vatandaşların bağırması üzerine hırsızlar, tezgah üzerindeki yüzük ve küpelere yöneldi. Piyasa değeri 30 bin lira olan ziynet eşyalarını bir torbaya dolduran şahıslar, geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dükkanın soyulduğunu belirleyen ekipler, kapılarda ve içeride parmak izi çalışması yaptı.

SOYGUNCULAR BANA SİLAH ÇEKTİ



Olayın görgü tanığı taksi şoförü Ali Aygün, "Yukarıdan bir kadın 'Hırsız var' diye bağırıyordu. Ben de arabamı yıkamaya vermiştim. Çığlıklar üzerine koşarak geldim. Otomobilin plakasını almaya çalışıyordum. Şüphelilerden birisi bana silah çekerek uzaklaşmamı söyledi. 4 kişilerdi. Ellerinde poşet vardı" dedi. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.