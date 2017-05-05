Katilin katili yakalandı

İzmir'de 14 yıl önce bebek arabasında uyurken maganda kurşunu sonucu yaşamını yitiren 2.5 yaşındaki Alistair Grimason'un katili Daimi Akyüz'ü düğününde öldüren arkadaşı Erdal Tali, iki ay sonra bir parkta yakalandı. Geçen yıl Çiğli'de öldürdüğü taksiciyi de yanlışlıkla vurduğunu anlatan Tali, "Daimi Akyüz ile ortak taksi işlettik. Bu işten karamızda bir kırgınlık vardı. Düğün günü de bu konuyu açtı. Ardından bana ana avrat küfür etti. Ben de sinirlerime hakim olamayıp ateş ettim" dedi.

Cinayet, geçtiğimiz 4 Mart 2017'de Aliağa Kültür Mahallesi'ndeki bir restoranda yaşandı. Alistair'in katil zanlısı Daimi Akyüz (46) cezaevinden tahliye olduktan sonra üçüncü evliliği için restoranda düğün töreni düzenledi. Akyüz, düğün devam ederken aralarında koğuş ve yakın bir arkadaşının da bulunduğu grup ile sigara içmek için dışarı çıktı. 35 yaşındaki Erdal Tali, Akyüz'ün önce elini öptü, ardından da "Allah mesut etsin, mutluluklar dilerim abi" deyip tebrik etti. Tali, ardından belinden çıkardığı tabanca ile Akyüz'e 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu Akyüz ile yanındaki arkadaşı Zafer Yıldırım yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akyüz burada yaşamını yitirdi. Yıldırım tedavisinin ardından taburcu edildi. Cezaevi döneminde Akyüz ile aynı koğuşta kalan Erdal Tali, cinayetin ardından kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tali'yi yakalamak için yaklaşık iki ay boyunca iz sürdü.





PARKTA YAKALANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip ettiği Tali'nin İkiçeşmelik semtindeki Cici Park'a geleceği bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, park çevresinde konuşlanarak Tali'yi beklemeye başladı. Tali'nin parka geldiğini gören cinayet polisi zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Tali'nin üzerinden kimlik çıkmazken, Akyüz'ü öldürürken kullandığı tabanca ele geçirildi.





KÜFÜR ETTİ VURDUM



Tali, gözaltına alındıktan sonra polislere verdiği mülakatta Daimi Akyüz'ü neden öldürdüğünü anlattı. Çiğli'deki taksiciyi ve Akyüz'ü öldürdüğünü itiraf eden Tali, üzerinde bulunan tabancayı koğuş arkadaşını öldürmek için kullandığını da söyledi. Çiğli'deki taksiciyi yanlışlıkla vurduğunu anlatan Tali, "Daimi Akyüz koğuş arkadaşım olur. Olay günü düğününe gitmiştim. Daimi cezaevindeyken beni bir taksi durağına yönlendirmişti. Burada bir süre değnekçilik yaptım. Daha sonra Daimi ile birlikte ortak taksi işlettik. Bu ortak işten kaynaklı aramızda bir kırgınlık vardı. Düğün günü de bu konuyu açtı. Ardından bana ana avrat küfür etti. Ben de küfürleri duyunca sinirlerime hakim olamayıp, belimden silahı çıkarım ateş ettim" şeklinde konuştu.

Taksiciyi yanlışlıkla vurdum



Geçen yıl 18 Aralık'ta Çiğli'de 26 yaşındaki taksici Çağlayan Hamoğlu'nu da "Yanlışlıkla" öldürdüğünü itiraf eden, ayrıca bir gasp, bir tehdit, bir de hakaret suçlarından aranan Tali, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.



2.5 YAŞINDAKİ ALİSTAİR MAGANDA KURBANI OLMUŞTU



Üzücü olay, Foça İlçesinde 7 Temmuz 2003'te yaşandı. İskoç baba David Grimason Türk eşi Özlem Eşsizhan ve 2,5 yaşındaki oğlu Alistair'le Yeni Foça'ya tatile gitti. Aile bir kafede otururken, bu sırada silahlı kavga çıktı. Daimi Akyüz'ün tabancasından çıkan kurşun önce Ali Bektaş'ı öldürdü, silahtan seken kurşunlardan bir diğeri ise bebek arabasında uyuyan Alistair'in ölümüne neden oldu. Aynı kavgada iki kişiyi de yaralayan Daimi Akyüz 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O dönemki kanunlara göre aldığı cezanın üçte birini yatan Akyüz, yakın zamanda tahliye olmuştu.