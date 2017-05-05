Polis otomobil hırsızını vurarak durdurdu

Plaka tanıma sisteminden Afyonkarahisar'a giren lüks cipe takılı plakanın sahte olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis, İstanbul Kartal'dan çalındığını tespit ettiği aracı takibe aldı.
ARACI EKİPLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Uzun bir kovalamacadan sonra polis ekipleri Çevre Yolu'nda yolu kesti. Ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya devam devam şüpheli, güvenlik güçlerince açılan ateşle yaralandı. Yakalanan R.B., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.