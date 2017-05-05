otomobil hırsızını vurarak durdurdu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.5.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 10:36
Polis otomobil hırsızını vurarak durdurdu

'da in 'dur' ihtarına uymayarak çalıntı araçla kaçan R.B., polis tarafından vurularak yakalandı.

Plaka tanıma sisteminden 'a giren lüks cipe takılı plakanın sahte olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya uymayan sürücü kaçmaya başladı. , İstanbul Kartal'dan çalındığını tespit ettiği aracı takibe aldı.

ARACI EKİPLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Uzun bir dan sonra polis ekipleri Çevre Yolu'nda yolu kesti. Ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya devam devam şüpheli, güvenlik güçlerince açılan ateşle yaralandı. Yakalanan R.B., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Polis otomobil hırsızını vurarak durdurdu
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