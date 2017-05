Sınıfta kız arakadaşını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Olay, bu sabah Hürriyet Anadolu Lisesi'nin üçüncü katında bulunan 10-D sınıfında meydana geldi. Bu sabah okula gelerek üçüncü kattaki sınıfa çıkan Hasan C., iddiaya göre ders başlamadan önce bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Nilüfer Acar'ı "Gel bakayım buraya" diyerek tahtanın önüne çağırdı. Nilüfer Acar, tahtanın önüne geldiğinde tabancasını çıkararak "Her şey buraya kadar" diye bağırarak Hazan C., genç kızın başına tek el ateş etti. Sınıf arkadaşlarının gözleri önünde Nilüfer Acar'ı vuran Hasan C. daha sonra tabancayı kendisine doğrultarak ateş etti.





Sınıf kan gölüne dönen sınıfta büyük panik yaşayan arkadaşları durumu hemen öğretmenlere haber verdiler. Nilüfer Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Hasan C. de Çekirge Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sınıfta iki boş kovan bulundu.



Bu arada, Hasan C.'nin sınıfın erkek öğrencilerinin görüştüğü whatsapp grubuna "Nilüfer'i vurmaya geliyorum" yazdığı ortaya çıktı ilgili soruşturma sürdürülüyor.