Stres çarkının mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor?

Giriş Tarihi: 5.5.2017 09:12 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 09:13
Stres çarkının mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor?

Dünyayı kasıp kavuran stres çarkının mucidinin geçimini güçlükle sağladığı ortaya çıktı.

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Stres çarkının mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor?
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