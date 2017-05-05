Türk işkadınına infaz

Geçtiğimiz yıl Almanya'nın Duisburg kenti iç liman bölgesinde Vivo isimli bir cafe açan Birgül Düven (46) önceki gün işyerinde ölü bulundu. Sabah kafeyi açmak için işyerine giden Düven'in çalışanı patronunun cesedi ile karşılaştı. İşkadınının kafasına en az iki kez ateş edilmiş olduğu ve olay yerinde can verdiği belirtildi. Cinayetin ardından 15 polisten oluşan özel ekip kuruldu. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Katil veya katillerin cinayet silahını limana atmış olabilecekleri ihtimali üzerine dalgıçlar limanda arama yaptı. Cinayetin nedeni henüz belirlenemezken, haraç veya ilişki cinayeti olduğu söylentileri yayıldı.



NSU CİNAYETLERİNİ HATIRLATTI

Korkunç bir cinayete kurban giden Birgül Düven'in infaz edilme biçimi, ülkede sekizi Türk esnaf 10 kişiyi öldüren NSU çetesini akla getirdi. 2000 - 2007 yılları arasında soğukkanlılıkla işlenen cinayetler önce Türklerin üzerine yıkılmaya çalışılmış, Kasım 2011'de NSU terör örgütü ifşa olmuştu.