Ailesini katleden Denizhan'ın cenazesine o sahip çıktı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 12:31 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 13:17
Ailesini katleden Denizhan'ın cenazesine o sahip çıktı

Adana'da emekli vali ve ailesini katlettikten sonra intihar eden Denizhan Dener'in cenazesi, ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Hanım Kaya ve arkadaşları tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Sevgilisi Hanım Kaya ile evlenmesine sıcak bakmadıkları iddiasıyla halaları Gönül Cengiz, Nurşen Metin, kuzenleri Senem Metin, Suphi Cumhur Cengiz ile emekli vali eniştesi İsmet Metin'i öldürdükten sonra intihar eden Denizhan Dener'in cenazesi, otopsiden sonra kimse teslim almadığı için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bekletildi.

Denizhan Dener'in sevgilisi Hanım Kaya ve arkadaşları, savcılıktan özel izin alarak cenazeyi teslim aldı. Dener'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından sevgilisi ve arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Hanım Kaya bu süreçte sükunetini korurken, zaman zaman göz yaşı döktü. Kaya'yı arkadaşları teselli etti.

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Ailesini katleden Denizhan'ın cenazesine o sahip çıktı
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