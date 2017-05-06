Bu kadar ölümü yüreğim almıyor

Adana'da, 36 yaşındaki Denizhan Dener'in 5 akrabasını öldürüp intihar etmesinin yankıları sürüyor... Olay Seyhan'da yaşanmıştı... Damat adayı Denizhan Dener, kız arkadaşı Zeynep Hanım Kaya'yı istemeleri için evine çağırdığı halası Nurşen Metin (69), eşi, eski vali İsmet Metin (76), kızı Senem Metin (41), diğer halası Gönül Cengiz (66) ve oğlu Suphi Cumhur Cengiz'i (38) katlettikten sonra aynı silahla kendi canına kıydı. Tartışmanın, ailenin gelin adayını istememesi nedeniyle çıktığı iddia edildi. Cinnetin perde arkasındaki isim gelin adayı Zeynep Hanım Kaya (25), yaşadıklarını SABAH'a anlattı:6 yıl önce tanıştık. Antakya'da medikal ilaç şirketi olduğunu söyledi. Annebabasını genç yaşta kaybettiğini söylemişti. Öldürdüğü halası Gönül Cengiz'in yanında kalıyormuş. Çok âşıktık birbirimize. Sevgi, hayat doluydu. Kapalı kutu gibiydi. Bu kadar sevgi dolu birinin bunları yaptığına hâlâ inanmıyorum. Şoktayım.Adana'dan ev aldığını ve evlenince burada oturacağımızı söyledi. Antakya'ya döndükten sonra aradı ve halasıyla birlikte yüzüğü aldıklarını söyledi.O gece onu Antakya'da zannediyordum. Meğer Adana'daki evde tüm ailesini toplamış. Saat 19.00 gibi telefonum çaldı. Sesi neşeliydi. Kapatırken de 'Kendine iyi bak' dedi. Hiçbir zaman 'Kendine iyi bak' diyerek telefonu kapatmazdı.15 dakika önce sesini duyduğum sevgilim, hem kendini hem de 5 kişiyi öldürmüş. İnanılır gibi değildi. Meğer sevdiğimin iki yüzü varmış. Medikal şirketi de yokmuş. Söylediği her şey yalanmış.Bu istenmeyen gelin değil, para meselesi. Bunların arasında para mevzusu vardı. Planlayıp, profesyonelce yönetmiş olayı. Çok büyük bir yalanın ortasında kaldı sevgimiz. Yüreğim almıyor bu kadar ölümü.