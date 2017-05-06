Gençlik Festivali'nde Yenikapı ruhu

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen festivale akın eden gençler, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Ömer Halisdemir'in heykelinin önünde uzun fotoğraf kuyrukları oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nce gerçekleştirilen 2. İstanbul Gençlik Festivali'nin ikinci gününde gençler festivalde doyasıya eğlendi. Etkinliklere katılan gençler, güzel havanın tadını çıkarırken fotoğraflar çektirdi, atölyelere katıldı. Okçuluk ve güreş gibi geleneksel sporları deneyimledi. Dijital oyun turnuvalarında yer aldı. Festivalde sergilenen, 15 Temmuz'da şehit düşen demokrasi kahramanı Ömer Halisdemir'in heykeli ise gençlerden büyük ilgi gördü. Gençler heykel önünde fotoğraf çekilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yarın akşama kadar sürecek festivalin kapanışında MFÖ grubu konser verecek. SABAH, festivale akın eden gençlerin organizasyonla ilgili düşüncelerini öğrendi.Gençler için çok güzel bir etkinlik, özellikle geleneksel sporların olması kültürümüzü tanımamıza olanak sağlıyor. Böyle festivaller hep olsun.Çok eğleniyoruz. Festivalin sürekli olmasını temenni ediyoruz. Okuldan sadece belli sınıflar gelebildi. Herkesin bu etkinliğe katılımının sağlanması gerek. Tüm gençleri davet ediyoruz.Günümüzde sosyal medya başında vakit harcıyor çoğu genç, festivalde sosyalleşip güzel vakit geçiriyoruz.Festival çok güzel, herkese hitap etmesi süper. Biz League of Legend için geldik, artık e-spor gençler arasında çok yaygın, daha fazla yer verilmesini isteriz. Etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ederiz.