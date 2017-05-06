İstanbullular hafta sonu bu yollara dikkat

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MÜSABAKASI



Cumartesi günü saat 19.00'da Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japon Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak saat 16.00'dan itibaren alınan tedbirler kapsamında; Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacak.

Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesinden Ihlamur Sokağa trafik akımı verilmeyecek, Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokağa yönlendirilecek.

Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek.

GALATASARAY - KASIMPAŞA FUTBOL MÜSABAKASI



Cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom Arena Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 16.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

"Stadyum yanı varyant girişi (Kapama Noktası)

TEM yan yoldan stadyum istikametine giriş (Kapama Noktası)

Ayağaza'dan gelip köprüye girişler, Deniz Sokak girişinden kesilecek ve Seyrantepe Kavşağından köprüye dönüşler kapatılacak."

BEŞİKTAŞ -FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASI



Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Ligi Futbol Müsabakası ile ilgili müsabaka günü saat 14.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Akaretler Süleyman Seba Caddesi dönüşleri kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım geri çevrilecek.

Stadyum arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Mete Caddesine yönlendirilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılacak, akım Dolmabahçe'ye verilmeyecek, yan yoldan Kabataş istikametine verilecek.

Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılıp akım stadyum arkasına gönderilmeyecek, Taksim -Harbiye istikameti trafiğe kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stadyum civarına akım gönderilmeyecek, akım Kabataş-Karaköy istikametine yönlendirilecek.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine gönderilecek.

Mete kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.

Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar kapatılacak.

Kadırgalar caddesinden Karaköy istikametine akım gönderilmeyecek, akım Beşiktaş istikameti gidiş-geliş olarak yönlendirilecek.

Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi (katı atığın arkasında açılan yeni yol) trafiğe kapatılacak."