Kanseri erken teşhis eden akıllı sutyen

Meksika'da yaşayan 18 yaşındaki Julian Rios Cantu, erken teşhisle tedavi şansının yüksek olduğu meme kanserine karşı akıllı sutyen geliştirerek bilim dünyasına parlak bir fikirle katkı sundu. Henüz prototip aşamasında olan sutyenin içindeki alıcılar, göğüslerin sıcaklığını ölçerek kaydedeğer ısı değişimlerine dair verileri topluyor. Haftada 60 ila 90 saat takıldığı zaman bu sensörler sayesinde anormal kan dolaşımlarını tespit eden sutyen, kullanıcısının göğüslerinde tümör olma ihtimalleri bulunan değişimleri algıladığında uyarıda bulunuyor.



PROJE BİRİNCİ OLDU

Üç arkadaşıyla birlikte bir şirket kurarak Küresel Öğrenci Girişimi Yarışması'nda birinci olan Cantu'nun projesinin, bilim insanları tarafından geliştirilmesi bekleniyor.