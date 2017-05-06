den 5 il için kuvvetli uyarısı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 19:14 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 19:15
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

13. Bölge Müdürlüğü , , , ve için gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yaptığımız meteorolojik son değerlendirmelere göre, bölgemizde bulunan , , Elazığ, ve genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak ların Pazar günü yer yer kuvvetli olacağından oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.

Ani sel,su baskını, heyelan gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran merkez, yıldırım düşmesine karşıda tedbirli olunmasını istedi.

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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!
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