(MPİ) - - 6 Mayıs 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 21:57 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 21:57
Milli Piyango (MPİ) - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 6 Mayıs 2017

İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen oyununun bin 69'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 5, 17, 35, 42 ve 47 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 556 bin 327 lira ikramiye haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen oyununun bin 69'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 5, 17, 35, 42 ve 47 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 556 bin 327 lira ikramiye haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!


Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 556 bin 327 lira 52 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 157 kişi 4 bin 998 lira 35'er kuruş, 4 bilen 7 bin 713 kişi 76 lira 75'er kuruş, 3 bilen 144 bin 36 kişi ise 11 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 40 bin 329 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 950 bin 580 lira 91 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 89 bin 725 lira 81 kuruş kamuya aktarılacak.

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Milli Piyango (MPİ) - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 6 Mayıs 2017
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