Şengül çığlıklar atarak yere düştü!

Giriş Tarihi: 6.5.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 10:39
Şengül öğretmen çığlıklar atarak yere düştü!

İlkokul öğretmeni Şengül Karaca, apartman penceresinden düştü ve hayatını kaybetti, sevgilisi Hasan A. "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı İstanbul'da İlkokul öğretmeni Şengül Karaca, apartmanın penceresinden düştü. Hayatını kaybeden öğretmenin şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan sevgilisi Hasan A., "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Habertürk'tün haberine göre Beyoğlu'nda Firuzağa İlkokulu'nda öğretmen olan Şengül Karaca, önceki gece Eyüp'te yaşadığı apartmanın penceresinden aşağı düştü

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Şengül öğretmen çığlıklar atarak yere düştü!
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