Tuzla'daki kaçak et dünyayı dolaşmış

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerdr Orhanlı Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda insan sağlığına zararlı olduğu öğrenilen ve piyasa değeri milyon dolarla ifade edilen 43 ton kaçak et ele geçirdi. Operasyonu derinleştiren Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu etin dünyayı dolaştığını belirledi.

Ekipler titiz çalışma sonucu, Türkiye'nin en büyük et tedarikçileri arasında yer alan bir et firmasını da isminin karıştığı skandalda et kaçakçılarının Paraguay"dan başlayan ve Türkiye üzerinden Irak'a uzanan bağlantısını ortaya çıkardı.

Paraguay, Uruguay, Fas ve Türkiye üzerinden Irak'ın Zaho kentine nakledilmesi planlanan et, edinilen bilgilere göre; ABD'den Inter Vision Foods firması tarafından sipariş edildi. Etin sipariş edildiği Paraguaylı Frigorifico Concepcion adlı firması ile sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre, 2 konteynerde toplam 56 ton, tonu 4.500 dolar üzerinden olmak üzere 252.000 dolar tutarında sipariş verildi. Etin ton başına sipariş fiyatının piyasanın yarı fiyatı olduğu belirtildi.

Bu arada yükleme evrakına 'Irak'a transit geçecektir' ifadesinin konulması gerektiği vurgulandı. Dondurulmuş kemiksiz etler; birinde 183 karton (brüt ağırlık 28.873,16 kg) diğerinde 191 karton (brüt ağırlık 28.870,38 kg) olmak üzere iki konteynere yüklenerek, Irak'taki alıcı Orhan Abdurrahman Abdülaziz'e nakledilmek üzere menşe belgeleri düzenlendi. Konteynerlerin içindeki ürünler için düzenlenen sağlık sertifikalarında ürünlerin nihai varış noktasının Irak olduğu ve Türkiye'den transit nakliyesinin yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

MERSİN'DEN TÜRKİYE'YE DAĞILDI

Doldurulan konteynerler, gemilere yüklendi. Paraguay'ın San Antonio Limanı'ndan ayrılan gemiler bir süre sonra Uruguay'a ulaştı. Konteynerler bir süre sonra Mersin Limanı'na getirildi. Sözkonusu etin "Transit kaydı"yla Mersin Limanı'ndan Habur sınır kapısına götürülmesi gerekirken götürülmediği ve Türkiye'de yasadışı şekilde iç piyasada servis edildiği ortaya çıktı. Operasyonda Söz konusu et firmasına ait iki tıra satılamaz şerhi konuldu. Tırların il içinde transferi gerçekleştirdiği bu durumunda kamera ve HGS kayıtları ile tespit edildiği öğrenildi.

RANT PAYLAŞIMI İNCELENİYOR

Soruşturma makamlarının, Inter Vision Foods isimli ABD firmasına yönelttiği konteynerlerin normalde Zaho'ya nasıl nakledileceği sorusu firma tarafından henüz cevaplanmadı. Olaydaki "Rant paylaşımı"ise araştırılıyor.

Güray AYDEMİR/ÖZEL İSTİHBARAT