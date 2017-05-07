Atatürk Havalimanında ele geçirildi: Tam 83 kilo!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 05 Mayıs 2017 günü saat 11.30 sularında uçakla Bükreş'ten Türkiye'ye giriş yapmak üzere Atatürk Havalimanına gelen ve daha sonra yapılan pasaport kontrolünden geçen şahsın, 'Gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen Yeşil Hat Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken salon çıkış kapısında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından durdurduğu ve beraberinde getirdiği 3 valizin x-ray cihazına sevk edildiği bildirildi.

X-ray cihazında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizlerin muayene peronlarına alındığı, yapılan kontrolde valizler içerisinde çok miktarda yarı dondurulmuş sülük görüldüğü kaydedildi.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinde şahsa ait 3 adet valiz içerisinde yapılan sayım ve tespitte gümrüklenmiş, 104 bin 206 TL değerinde ve brüt 83 kilogram ağırlığında olan, 70 tane tül çorap içerisine konulmuş 62 bin 500 adet sülüğün tespit edildiği ifade edildi.

Şahıs hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.