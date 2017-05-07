Çalınan resimler Türkiye’ye döndü

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan, yapılan soruşturma ve operasyonlar sonucunda yeniden bulunan 66 resim ait oldukları müzeye geri dönüyor. Tablolar "Evimdeyim; Bir Dönüş Hikâyesi" isimli sergiyle 8 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak. 2010-2015 arasında 101 tablonun çalındığı Ankara Resim ve Heykel Müzesi, tablolara yeniden kavuşuyor. Çalıntı eserlerin bulunması ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucunda kayıp tablolardan, ellerinde bu eserleri bulunduranlardan bazıları kendi istekleriyle teslim etmek üzere 66'sı geri alınmıştı. Tabloların alınması ile birlikte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan komisyon tarafından, eserlerin üslupsal özellikleri, malzeme yapısı, eskime durumu ve gördükleri müdahaleleri değerlendirerek orijinallik tespiti yapıldı.



İBRAHİM ÇALLI DA VAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ait oldukları Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne geri dönen bu tabloları "Evimdeyim; Bir Dönüş Hikâyesi" ismiyle sergileyecek. Tablolar içerisinde Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Hoca Ali Rıza, Halil Paşa ve Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi ressamlara ait belgesel niteliği taşıyan öneme haiz eserler bulunuyor. Serginin açılışı yarın akşam saat 17.00'de Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.