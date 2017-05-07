En tatlı festivalde tatlı çözümler

Gıda ile temas etmeyen pasta ve şekerin kalıbını ve iskelesini oluşturan model strafor festivalin gözdesi oldu. Merdivenaltı üretilen ve insan sağlığına zararlı olan straforların yerini Ar-Ge çalışmalarıyla daha sağlıklı model straforların üretildiğini belirten Asu Plastik Pelin Strafor ve Süs Atölyesi Direktörü Ender Müctehitoğlu, ürünlerinin gıda ile temas etmediği için sağlıklı ürünleri insan hayatına kazandırdıklarını söyledi.

Maçka Küçük Çiftlikpark'ta düzenlenen Tatlıfest Festivali'nde pasta ve tatlı sektörünün her alanında kullanılan maket straforlar büyük ilgi gördü. Festivalde en dikkat çekici ürünlerden olan Asu Plastik firmasının tatlı ve pasta sektörüne kazandırdığı model pastaların ve şekerlerin iskeletini oluşturan Pelin Strafor ve Süs Atölyesi ürünleri büyük ilgi gördü. Türkiye'nin en tatlı festivali TatlıFest'te sergilenen modellerin insan sağlığını etkilemeyen tatlı ve pastacıların en büyük destekçisi olan strafor modeler, tatlı lezzetlerin sevdikleri modellerle piyasada yeralmasını sağladı.

Merdivenaltı üretilen ve insan sağlığına zararlı olan straforların yerini Ar-Ge geliştirilerek daha sağlıklı model straforların üretildiğini belirten Asu Plastik Pelin Strafor ve Süs Atölyesi Direktörü Ender Müctehitoğlu, ürünlerinin gıda ile temas etmediği için sağlıklı ürünleri insan hayatına kazandırdıklarını kaydetti. Ürün çeşitliliğiyle sağlıklı strafor modeller üretip pasta ve tatlı sektörünü desteklediklerini belirten Müctehitoğlu, "Bizim Ar-Ge geliştirerek ürettiğimiz ürünlerin bir çoğu merdiven altında sağlıksız koşullarda üretilip insan sağlığını olumsuz etkilerdi. Firma olarak ürünlerimiz pasta ve tatlı ile birlikte insan hayatını ve sağlığını olumsuz etkilemeyecek her alanda ürün yelpazemiz ile bir bütün oldu" dedi.

Firma Müdürü Kibar Demircan ise, "Yüksek dansta ürün kullanıyoruz. Üretim kalitesini insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yüksek tutuyoruz. Kalite kontrol ve denetimden sonra müşterilere veriliyor. Gıda ve müşteriyle fazla direk temas etmeyen bol modelli görsel amaçlı ürünleri üretiyoruz. Avrupa'da kullanılan bu kaplar ve gıda kapları polistren olarak ürütiliyor"dedi.





Pelin Strafor ve Süs Atölyesi ürünlerinin pasta ve tatlı piyasasının kurtarıcısı olduğunu belirten Marifetli Anneler kurucusu Esra Güneş ise, "Uzun zamandır pasta alanında maket pastalarda ve kurs için kullandığımız pasta kaplarında güvenle kullanıyoruz. Ürün kalitesi anlamında verdiği sonuç müşteri memnuniyeti oluşturup ürün kalitesini daha da arttırıyor. Model olarak ürün yelpazesi çok geniş aranılan her modele rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Sağlıklı olması da hem bizi hem de tüketiciyi sevindiriyor" dedi.

"DÜNYADA ŞEKER TASARIM VE SÜSLEMEDE BİR NUMARAYIZ"

Gastronomi Derneği Şeker sanatçısı ve katıldığı uluslararası yarışmalarda altın ve gümüş madalyalı Beste Akbıyık, "Biz tüm yarışmalarda sağlıklı strafor kullanıyoruz. Yenilebilir pasta beklediğinde bozulabileceği için uzun ömürlü olan sergilenebilecek straforları kullanıyoruz. Sağlık açısından en güvenilir olduğu için kullanıyoruz. Dünya çapında üretilen kalitede straforlar kullanılıyor. Biz Türkiye olarak dünyada şeker tasarım süslemede bir numarayız. Yunanistan Selanik'te katıldığımız International Culunari Cap Gastronomi Yarışması'nda en iyi şeker tasarımında altın madalya ve İzmir İbotek Fuarı'nda gümüş madalya kazandım. Butik pastacılıkta sağlıklı strafor adeta kurtarıcı görevi görmektedir" diye konuştu.