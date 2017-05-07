Gençler sabah namazında buluştu

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Cami Gençlik Buluşması" çalışmaları kapsamında 2 bin gençle Süleymaniye Camii'nde sabah namazı kıldı.





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere yönelik başlattığı proje kapsamında, gençlerle bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Cami Gençlik Buluşması" çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, ezan, bayrak, milletin ne kadar önemli olduğunu FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde görmüş olduklarını anlatarak, gençlerin coşkusunu harekete geçirmek istediklerini söyledi.





Bu projenin tüm Türkiye'de hayat bulmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Amacımız, gençlerimizin cami ve cemaatle, ibadetle, mabetle buluşmasıdır. Çünkü aidiyet şuurunun, mensubiyet duygusunun oluşumunda camiinin, mabedin çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır. Bu çağda, 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin mabetlere gelmesi, burada kendisini bulması elbette bu mabede, bu millete, ülkeye mensubiyet açısından katkılar sağlıyor. Biz bunu önemsiyoruz. O bakımdan gençlerle beraber olmak bize ayrıca bir gençlik katıyor. Onların duygusu, coşkusu, heyecanı, saf ve temiz simaları gönül dünyamıza güzellikler katıyor." diye konuştu.



