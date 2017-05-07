İskeleden denize düşen Polonyalı kadın turist öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.5.2017 12:25 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 12:38
İskeleden denize düşen Polonyalı kadın turist öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde tatile geldiği otelin iskelesinden denize düşen Polonyalı 69 yaşındaki Krystyna Hanna Gierlicz yaşamını yitirdi.

Alanya'ya bağlı Obagöl Mahallesi'ndeki bir otele tatil için gelen Krystyna Hanna Gierlicz, saat 03.00 sıralarında dolaşmak için plaja indi. İskeleye çıkan kadın turist dengesini kaybederek denize düştü. Bir süre sonra başka tatilciler, Krystyna Hanna Gierlicz'in iskelenin yakınında su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark etti.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri kıyıya çıkarılan Krystyna Hanna Gierlicz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Polonyalı kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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İskeleden denize düşen Polonyalı kadın turist öldü
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