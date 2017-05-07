İskeleden denize düşen Polonyalı kadın turist öldü

Alanya'ya bağlı Obagöl Mahallesi'ndeki bir otele tatil için gelen Krystyna Hanna Gierlicz, saat 03.00 sıralarında dolaşmak için plaja indi. İskeleye çıkan kadın turist dengesini kaybederek denize düştü. Bir süre sonra başka tatilciler, Krystyna Hanna Gierlicz'in iskelenin yakınında su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark etti.
İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri kıyıya çıkarılan Krystyna Hanna Gierlicz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Polonyalı kadının cenazesi otopsi için Antalya
Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.