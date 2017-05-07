Jandarma suçüstü yakaladı!

Edinilen bilgiye göre; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Sarıdere Mahallesi'nde yapılan operasyonda, iki metrekare çapında 10 metre derinliğinde kuyu içerisinde tarihi eser bulabilmek amacıyla jeneratör, elektrikli hilti, elektrikli aydınlatma kablosu, demir murç, spatula ve halat yardımıyla kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Olayda ele geçen herhangi bir tarihi eser bulunmazken, savcılığın talimatı ile olayda kullanılan malzemelere el konuldu. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.