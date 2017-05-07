Katliamdaki gelin adayı Hanım Kaya: Artık dermanım kalmadı

Sevgilisi 39 yaşındaki Denizhan Dener'in, kendisini istemek için Adana'ya çağırdığı yakınlarını katletmesinin şokunu yaşayan Hanım Kaya, cenazeden sonra sessizliğe gömüldü. Hanım Kaya, sevgilisi Denizhan Dener'in, emekli vali İsmet Metin ile kendisini büyüten halası Gönül Cengiz de dahil 5 yakınını öldürüp intihar etmesinin evlenmek istemeleri ile ilgisinin bulunmadığını polise verdiği ifadede söyledi.



Sevgilisi Denizhan Dener'in cenazesinin ardından Hanım Kaya'ya, DHA muhabiri telefonla ulaştı."Çok kötüyüm" diyen Hanım Kaya, 6 yıllık ilişkilerinin trajik bir şekilde sonlanmasıyla yıkıldığını söyledi.

"SEVGİ DOLUYDU... OLANLARA ANLAM VEREMEDİM"



Bir yakınının yanına yerleştiğini anlatan ve çevresinde 'Zeynep' adı ile tanınan Hanım Kaya, katliamı yapan sevgilisi için "Sevgi doluydu, bu yüzden de olanlara anlam veremiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Artık dermanım kalmadı" demekle yetindi.

CİNAYET AYDINLATILAMADI



Bu arada13 yaşındayken babasını kalp krizinden, 18 yaşındayken de annesini kanser hastalığı sonucu kaybeden Denizhan Dener'i, yakınlarını katledip intihara götüren gerçek nedenin ne olduğu ise henüz aydınlatılamadı.