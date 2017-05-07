Kayınpederini vurduktan sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasındaki Salim Koç, konuşmak için kayınpederi Faruk Zeki Sargındağ (52) ile merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 11 bin 231 Sokak'a gitti.

Koç ve Sargındağ bir süre konuştuktan sonra alkol almaya başladı. Daha sonra Koç, henüz belirlenemeyen bir sebeple önce kayınpederi Sargındağ'ı daha sonra da kendini pompalı tüfekle başından vurdu.

Silah sesini duyan vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Koç ve Sargındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede, bir adet pompalı tüfek ve buna ait kartuş ile alkol şişeleri bulundu.

Olayı haber alan yakınları, zor sakinleştirildi.

Koç'un boşanma aşamasındaki eşinin gün içerisinde evinden ayrıldığı ve babası Sargındağ'ın yanına gittiği öğrenildi.

Koç ve Sargındağ'ın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.