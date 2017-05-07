Minibüs şoförü, aracına çarpıp kaçan sürücüyü bıçakladı

Alkan Kalaycı yönetimindeki 42 DTF 31 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahallede, Hasan D. idaresindeki 42 BB 796 plakalı minibüsle çarpıştı.

Hasan D. kazanın ardından kaçan Kalaycı'yı Çimenlik Mahallesinde aracıyla durdurdu.

İki sürücü arasında çıkan kavgada Hasan D, Kalaycı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Olay yerine çağırdığı yakınları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Hasan D'yi kısa süre sonra yakaladı.