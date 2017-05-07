Minibüsün çarptığı küçük kız “Bir şeyim yok” diyerek ağladı

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U. yönetimindeki 34 DS 1421 plakalı minibüs, iddiaya göre annesiyle beraber karşıdan karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki H.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulup başından yaralanan küçük kızı gören vatandaşlar, polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan küçük kız, olay yerine gelen sağlık görevlilerini görünce korkudan "Bir şeyim yok" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada anne de çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kız çocuğu ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın yaşandığı yerde oturduğunu söyleyen Hasan Hüseyin Cura, cadde üzerinde sürekli kazalar yaşandığını belirterek, yetkililerin cadde üzerine trafik ışığı koymasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.