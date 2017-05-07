Narkotik köpeği '', 181 kök i yakalattı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.5.2017 18:35 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 18:37
Narkotik köpeği 'Dark', 181 kök keneviri yakalattı

'ın ilçesinde, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli '' isimli arama köpeği, 181 kök in yakalanmasını sağladı.

'ın ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi'nde Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.G. (36) isimli şahsın bahçesinde alınan istihbarat bilgisi üzerine arama yaptı.

Yapılan aramada Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği '', 181 kök Hint inin ele geçirilmesini sağladı.

Gözaltına alınan B.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Narkotik köpeği 'Dark', 181 kök keneviri yakalattı
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