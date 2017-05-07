Pasaport işlemleri hızlanıyor

Giriş Tarihi: 7.5.2017 07:58 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 07:59
Pasaport işlemleri hızlanıyor

Pasaport işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla oluşturulan Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet bilgi sisteminin yeni versiyonu Atatürk Havalimanı'nda da test edilmeye başlandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nın yanı sıra diğer gümrük kapılarında da kullanılan sistemde zaman zaman yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi için bazı çalışmalar başlatıldı.

Buna göre, mevcut sistemin test aşamasındaki yeni yazılım versiyonuyla birçok kurumdan bilgi akışı daha hızlı şekilde sağlanacak. Böylece yurda giriş ve çıkış işlemi yapan pasaport kontrol noktalarındaki polisler, daha kapsamlı sorguya çok kısa sürede ulaşacak.

Havalimanında test aşamasına giren sistemle pasaport kontrollerindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

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Pasaport işlemleri hızlanıyor
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