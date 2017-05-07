Rüşvetçi polisleri suçüstü yakalattı

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bir kadından 15 bin lira rüşvet alan 3 polisi bizzat yönettiği operasyonla yakalattı. Açığa alınan 3 polis tutuklandı. İddiaya göre Dilek Bahadır (55), oğlu Haydar Bahadır'ın cinsel saldırı suçundan Işıkkent Polis Merkezi'nde gözaltına alındığını öğrenince karakola gitti. Bir genç kızın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Haydar Bahadır'ın cinsel saldırı gerçekleştirmediği, suçsuz olduğu anlaşıldı. Alınan doktor raporlarıyla da kanıtlanan durumun ardından Haydar Bahadır serbest bırakıldı. Polis merkezinde görevli polis memurları Günay G. (40), Yılmaz K. (44) ve Bilal A. (45) iddiaya göre Dilek Bahadır'a, "Oğlunun serbest kalmasının sebebi biziz" diyerek rüşvet istedi. Yapılan görüşmenin ardından kadın ve polisler 15 bin lirada anlaştı. Dilek Bahadır daha sonra İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a durumu anlattı. Emniyet Müdürü Aşkın, olayı duyar duymaz talimat verdi. Rüşvetçi polisler suçüstü yakalandı.



'SUÇ İŞLEYENİ AFFETMEM'

Açığa alınan polisler rüşvet alma suçundan tutuklandı. Rüşvet alan polislerin yakalandığı operasyonu bizzat yöneten Hüseyin Aşkın, "Suçun her türlüsü ile mücadele ediyoruz. Eğer suçu işleyen polis ise daha kötü. İçimizde suç işleyen varsa asla affetmem" dedi.