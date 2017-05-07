Sarıkız ağladı vatandaş akın etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, her yıl sadece 6 Mayıs'ta Sarıkız mevkisindeki kayadan sızan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmek ve vücutlarına sürmek isteyen vatandaşlar, hıdrellez etkinlikleri kapsamında bölgeye akın etti. Rivayete göre, Osmanlı Devleti kurulmadan önce bölgede yaşayan bir beyin kızı olan ve bir çatışmada ölen Sarıkız'ın burada yattığına, kayadan akan suyun da Sarıkız'ın gözyaşı olduğuna inanılıyor. İlçe merkezine 4 km mesafedeki Sarıkız mevkisinde damla damla akan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmek isteyenler sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor. Burada toplanan vatandaşlardan bazıları, suyu şişelere doldururken, bir kısmı da oluşan çamurdan vücutlarına sürüyor ve dilek tutuyor. Sarıkız'ı genç erkek ve kızlar kısmet, hastalar da şifa bulmak için ziyaret ederken, ayrıca bölgeden toplanan çiçekler de, kent merkezinde evlerin kapılarına bırakılıyor. Ziyaretçiler de yıllardır hıdrellez günü buraya geldiklerini belirterek, "İnsanlar adak adar ve yeni yılın iyi geçmesini diler. Güzel bir adettir. Biz her sene geliriz" dedi.