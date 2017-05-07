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Son dakika haberi: Denizli'de Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı
Son dakika
haberi: Denizli'de Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı
Giriş Tarihi: 7.5.2017
22:53
Denizli'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Denizli'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
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