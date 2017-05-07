haberi: Denizli'de Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı

Giriş Tarihi: 7.5.2017 22:53
Son dakika haberi: Denizli'de Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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Son dakika haberi: Denizli'de Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı
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