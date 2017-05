Unutulmaya yüz tutmuş sporlar Etnospor ile şaha kalktı

Milli mirasımız, geleneksel sporlarımızı yeniden hayata geçiren, Orta Asya ve Anadolu'nun dört bir yanını şenlendiren çocuk oyunlarıyla kalpleri ısıtan Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun organize ettiği, 11 Mayıs'ta kapılarını açacak olan festivalde Aba güreşinden mangalaya, aşıktan kökbörüye kadar çeşitli müsabakalar, çocuk oyunları, konserler ve atölye çalışmaları Yenikapı Meydanı'nda gövde gösterisi yapacak.

10 AYLIK EMEĞİN ESERİ



Hakan Kazancı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı "Unutulmaya yüz tutmuş sporlarımızdan bu sene 11 tanesine yer veriyoruz. Biz imkân sağlarsak gençlerimiz iştirak ediyor. Ancak biz imkân sağlamazsak gençlerimiz kötü yollara, teknolojiye bağımlı hale geliyor. Biz onlara verdikçe onlar daha çoğunu istiyor" dedi. Geçtiğimiz sene festivali 40 günde ortaya koyarken, bu yıl daha uzun çalışmaya imkan bulduklarını ve eksikleri giderdiklerini söyleyen Hakan Kazancı, "Geçen sene Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda hayata geçirdiğimiz festivalin ilk olması sebebiyle katılım durumu ile korkularımız oldu. Resmi ve gayri resmi kayıtları topladığımızda beklediğimizin çok üzerinde minimum 7-8 katı katılım gerçekleşti.

Orada yaşadıklarımızın hepsini not edip sonrasında araştırma şirketleri ile gelen vatandaş kayıtlarına geri dönüşler yaptık. Beklentiler konusunda özeleştiri yapma fırsatı yakaladık. Etnospor Kültür Festivali'ni tüm bunları üst üste koyarak 10 aylık bir sürecin içerisinde bu sene Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi.

PEKİ BU YIL FESTİVALDE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Diriliş Ertuğrul'dan Dondurma Çadırı'na kadar 42 çadırın festival alanında yerini aldığını söyleyen Kazancı "Bu sene daha derli toplu, geçen seneki eksiklerimizi de aradan kaldıran planlama ile hazırlığımızı yaptık. Etnospor olarak, ulusal bir organizasyon yaptık diyemeyiz. Ama Orta Asya başta olmak üzere kıl ve keçe çadırı olarak adlandırdığımız 42 çadırımız var. Burada önümüzdeki sene ve daha sonraları dünyanın çeşitli bölgelerinden geleneksel spor ve kültürlerini yansıtacak çadırlarımız olacak. Seneye inşallah 80 çadır yapacağız. Bu çadırlarımızda atölyelerimiz gerçekleşiyor. 'Diriliş Ertuğrul' çadırımızda oyuncularımız yer alacak. Çocuklarımızın ilgisini çeksin diye büyük bir çadırımızı sadece 'Dondurma Çadırı' olarak yerleştirdik. Orada dondurma yapımı ve sunumu olacak. 26 çeşit çocuk oyununun hem sunumu hem de çocuklarımızın iştirakini sağlayacak ortamlar oluşturmaya çalıştık. Yine çocukların çok beğeneceklerini düşündüğümüz Pony atları var. Daha çok vatandaş at binme imkânına sahip olsun diye at sayılarını artırdık. Türkiye'mizin yedi bölgesine ait belediyelerimizin çadırları olacak. O bölgeye ait yemekler, hediyelik eşyalar, folklor, halı yapımı gibi birçok adet çadırlarda sunulacak. Ayrıca mehteran ekibi ve çeşitli konserler vatandaşlarla bulaşacak" sözleriyle etkinliği özetledi.

MAYIS GENÇLİK AYI

Mayıs ayını gençlik ayı olarak inşa ettiklerini söyleyen Kazancı 19 Mayıs ve okulların olduğu dönemde bu festivalleri gerçekleştirmek istediklerini söyledi ve ekledi: Festivalleri geçen sene ağustos aylarında yaptığımızda okullar kapalıydı ve vatandaşların büyük bir kısmı tatildeydi. Bu yüzden festivalleri mayıs ayında yapmayı ve lokasyonun da uygun bir yer olmasını istedik. Yenikapı Meydanı, İstanbul'un tarihi kültürünün yer aldığı yarım ada. Sultan Ahmet Camii, Yere Batan Sarnıcı, Ayasofya Camii'nin olduğu yer. En çok kalabalığın toplandığı miting alanı olması, yüz ölçümü bakımından büyük ve ulaşımının da kolay olması bakımından orayı belirledik. Bu sene Etnospor Kültür Festivali'ne paralel olarak Yiyecek Festivali'ni de hayata geçirdiklerini ekleyen Kazancı "Buradaki amaç da bizim kültürümüze ait olan yiyeceklerin yapılması ve sunulması. Yiyecek Festivali'ni ziyaret eden vatandaşlarımız, aynı zamanda gördüğü ürünü festival alanındaki mutfaklarda da deneyimleyebilme fırsatı yakalayacaklar" açıklamasında bulundu.

TIPKI 23 NİSAN GİBİ DÜNYAYI KUCAKLAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın "2023 yılında festivaller çok daha farklı olacak" sözlerini Kazancı'ya yorumlattık ve şu cevabı aldık: Ülkemizi uluslararası platformlarda temsili açısından bir-iki dalda güzel sonuçlar elde edebildik. Yıllardır en çok madalyayı güreşte alıyoruz. Güreş bir ata sporu. Genimizde yer alan sporlara gençlerimize aktarırsak Türkiye'yi daha güzel noktalarda temsil edeceğiz. Son dönemde çok büyük tesislere imza attık. Bir doğum bile dokuz ayda gerçekleşiyor. Biz şimdi bunların temelini attık, 2023 yılı ve sonrasında hasadını alacağız. Etnospor Festivali'ni 10 sene sonra farklı noktalarda düşünmeye başladım. 23 Nisan gibi Türkiye tarafından üretilmiş ve tüm dünyadan gelen çocuklarımızın olduğu bir bayramımız var. Bu festivalimizi de aynı şekilde yıllar sonra dünyanın dört bir yanından gelecek çocuklar ve yetişkinlerle kutlayacağız. İnşallah farklı milletlerin unutulmaya yüz tutmuş sporlarının gösterimini gerçekleştireceğiz. Böylelikle ülkemizin turizmine de katkıda bulunacağız.

AT ŞEHRİ KURMA PROJEMİZ VAR

Kazancı, yeni bir projenin de müjdesini verdi: Kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. Biz sahip çıkmazsak gelir başkaları alır. Türkiye Jokey Kulübü, Binicilik Federasyonu ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu birleşimiyle bir projeye imza attık. At ile ilgili aklınıza gelebilecek her şey; at biniciliği, seyis biniciliği-yetiştiriciliği, atların yeme-içme ve bakımları, atlarla ilgili hediyelik eşyaların satılacağı, yarışların yapılacağı, atlı okçuluğun olduğu At Şehri projesini hayata geçireceğiz. Projemizi üç boyutlu hale getirip Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sunacağız. Devletten de büyük yer talebimiz ile projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Çocukların eğitim alıp, ailelerin alışveriş ve piknik yapabileceği yani AVM'de geçireceği zamanın daha güzelini geçirebileceği bir proje.

CİRİT RAKİBİN BAĞIŞLANDIĞI TEK SPOR

Gençlere unutulmaya yüz tutmuş sporları hatırlatan ve deneyimleme imkânı sunan festivalin Başkan Vekili Kazancı "Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzda sekiz branş var. Bunlar bizim genimizde olan sporlar. Mesela cirit, sporlar içerisinde rakibini affeden, bağışlayan tek daldır. Rakibinizi vurabileceğiniz bir pozisyonda, affederseniz en yüksek puanı alırsınız. Bu durum başka hiçbir spor dalında yok. Başkanımız Bilal Erdoğan önderliğinde okçuluk ön plana çıkartıldı. Okçulukla alakalı olarak Tekke Vakfı'nda yediden 70'e herkesin katılabileceği bir imkân sağlandı. Beş ilimizde projeleri onaylanmış alanlar oluşturuyoruz. Yani biz imkân sağlarsak gençlerimiz iştirak ediyor. Ancak biz imkân sağlamazsak gençlerimiz kötü yollara, teknolojiye bağımlı hale geliyor. Biz onlara verdikçe onlar daha çoğunu istiyor" diye ekliyor.

